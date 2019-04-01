“З першою перемогою!” Російський співак несподівано підтримав Зеленського

Російський співак і композитор Олексій «Професор» Лебединський привітав у Facebook Володимира Зеленського, лідера гумористичної студії «Квартал 95» та кандидата в президенти України, з впевненою перемогою в першому турі президентських перегонів.

При цьому Лебединський розкритикував журналіста Айдера Муждабаева, колись свого київського товариша, якого результати першого туру виборів засмутили і обурили. За словами Муждабаева, Україна програла інформаційну війну Кремлю, що на виборах переможе проросійський електорат.

«Я вітаю Україну з тим, що є чесні вибори! Вітаю Володю, якого я особисто вірю, з першою перемогою! Урааааа! Тримаю кулачки далі за нього», — зазначив у своєму пості Лебединський.

«А стукнутый неофіт Муждабаєв, «новоспечений українець», ще недавно довго працював собі в московії заступник головного редактора великої російської провладної газети, назвав 83 відсотки жителів України зрадниками і вже зібрався стріляти їх, незгодних, і дробити Україну. Скріншоти бачили? Тобто 17 відсотків населення, шанувальники Порошенко, повинні взяти пулеметики і розстріляти решта 83 за тупість і зрада… Ну, що ж, це так мило», — додав він.

У своєму пості Лебединський також підкреслив, що радий толерантного поведінки його українських друзів всупереч різним політичним поглядам:

«Мені дуже приємно бачити, як мої українські друзі, при всій різниці симпатій і антипатій до кандидатів, не посварилися і не стали ображати один одного, як роблять деякі, а шанобливо ставляться один до одного і до відмінних думок, намагаються донести свою точку зору, і роблять це виключно з чистої любові до своєї країни, ніж я анітрохи не сумніваюся».

У коментарях під постом Лебединського виникли суперечки, далеко не всі передплатники артиста розділили його думку.