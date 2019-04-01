У Львові на день відмовляться від пластику

Ініціатива міської влади є частиною програми «Нуль відходів», яка покликана поступово відмовлятися від пластику.
Мешканців міста закликають у цей день йти за покупками зі своїми сумками.
Всі великі торгові мережі міста погодилися 9 квітня замінити пластикові пакети на паперові або багаторазові сумки.
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«Відмовляючись від пластику, ми хочемо показати компаніям, інститутів, стартапам, які готові пропонувати торговельним мережам паперові замінники, що ринок відкритий», — сказав заступник міського голови Андрій Москаленко.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Європарламент зобов’язав збирати пластикові пляшки.
За матеріалами Liga.net
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