У Львові на день відмовляться від пластику

Ініціатива міської влади є частиною програми «Нуль відходів», яка покликана поступово відмовлятися від пластику.

Мешканців міста закликають у цей день йти за покупками зі своїми сумками.

Всі великі торгові мережі міста погодилися 9 квітня замінити пластикові пакети на паперові або багаторазові сумки.

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«Відмовляючись від пластику, ми хочемо показати компаніям, інститутів, стартапам, які готові пропонувати торговельним мережам паперові замінники, що ринок відкритий», — сказав заступник міського голови Андрій Москаленко.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Європарламент зобов’язав збирати пластикові пляшки.

За матеріалами Liga.net

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