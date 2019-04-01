На Чернігівщині невідомі жорстоко побили рятувальників, які гасили пожежу біля села

У Чернігівській області невідомі накинулися на рятувальників, які гасили пожежу біля села Серединка, і сильно побили.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

«Вчора, 31 березня, під час ліквідації пожежі сухої рослинності поблизу с. Серединка Чернігівської області, двоє наших пожежників були цинічно побили якимись покидьками. Я не можу інакше назвати істоту, яка сміє застосувати фізичну силу до людей, які ризикують своїм життям кожен день», — написав він.

За словами Чечоткіна, рятувальники — командир відділення і водій Олишевского пожежно-рятувального підрозділу отримали травми різного ступеня важкості каретою швидкої медичної допомоги були доставлені в лікарню.

Зараз співробітники поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області проводять слідчі дії.

Крім цього глава ДСНС оприлюднив фото “випаленої землі” в селах.

«Саме так зараз виглядають більшість українських сіл. І ми ще навіть не наблизилися до пожежонебезпечного періоду. Я шокований тим, що тепер не тільки з байдужістю громадян і вогнем нам доводиться боротися, а ще й з відкритою агресією. Сподіваюся, що цей випадок не залишиться без уваги громадськості, а винуватці будуть жорстко покарані в рамках чинного законодавства», — резюмував він.