«Це все брехня! Попереджаю всіх!»: Гордон зробив заяву після першого туру виборів

Відомий український журналіст Дмитро Гордон обурений тим, що сталося на виборах президента, піддавши різкій критиці соціологів, публікували фальшиві соціологічні опитування довгий час перед голосуванням.

Гордон з’явився в прямому ефірі одного з українських телеканалів після завершення голосування і влаштував соціологам справжній розгром.

Він заявив, що українцями буквально маніпулювали і обманювали їх за допомогою рейтингів та опитувань, які насправді далекі від реальної картини. Гордон також повідомив, що багато соціологів перебували на зарплаті у кандидатів і спотворювали електронну картину перед голосуванням.

Так, журналіст заявив, що у Смешко реально голосів набагато більше, ніж показували соціологічні опитування.