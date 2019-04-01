Під попелом в Помпеях археологи знайшли давньоримський фастфуд

Археологи виявили в Помпеях старовинну закусочну, або термополию. Яскраві фрески, що колись прикрашали прилавок, перебували під попелом 2000 років. Вчені вважають, що тут колись подавали гарячу їжу.

Прилавок прикрашений двома живописними фресками. На одній з них — нереїда, осідлавши морського коня, на іншому зображена сценка в закусочній, яку археологи порівняли з вивіскою сучасного бару чи ресторанчика.

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Амфори, виявлені за прилавком, нагадують зображені на фресці.

Бар був розташований на перетині вулиць під час розкопок на ділянці Regio V.

В цілому у Помпеях було знайдено близько 80 подібних термополий.

«Навіть якщо подібні заклади добре відомі в Помпеях, — каже Альфонсина Руссо, в. о. директора археологічного парку, — коли ми виявляємо речі, що були частиною повсякденного життя мешканців загиблого міста, це викликає сильні емоції, які переносять нас у ті трагічні дні».

Як писав портал «Навколо світу. Україна», виверження Везувію перетворило кров жителів Геркуланума в пар.

По матерілах Newsweek

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