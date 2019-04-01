У Держдумі готують заяву про невизнання результатів виборів президента України

У Росії готують заяву, про «невизнання підсумків виборів президента України», пише ТАСС з посиланням на голову Комітету Держдуми у справах СНД Леоніда Калашникова.

«На Раді Думи сьогодні будемо розглядати заяву про невизнання виборів. Ми її схвалили на комітеті, рекомендується прийняти, справа за Порадою. У першому турі були відрізані від голосування весь південний схід, Донбас і ті українці, які живуть у Росії — 5-6 мільйонів осіб, тобто третина від усіх, хто проголосував. Це вже підстава для того, щоб не визнавати ці вибори легітимними для нас», — сказав він.

У Росії кажуть, що незважаючи на це готові співпрацювати з Україною за однієї умови, якщо українці не переоберуть Петра Порошенка. «Якщо буде Порошенко — яке може бути співпраця? Він прямо заявляє, що продовжить курс на русофобську лінію і відвоювання територій. Для Росії він давно неугодний», — сказав російський політик.