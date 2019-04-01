Дохід Порошенко виріс майже в 100 разів

Петро Порошенко

Чинний президент України Петро Порошенко задекларував за минулий рік дохід у розмірі 1,656 млрд гривень. Як повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на декларацію глави держави в Єдиному державному реєстрі декларацій, порівняно з 2017 роком (16,3 млн грн) його прибуток виріс більш ніж в 95 разів, а зарплата склала 336 тис. грн.

Найбільший дохід президента за 2018 рік – дивіденди: 1,1

млрд грн він отримав від компанії Rothschild Trust Schweiz AG і 400 млн грн — від

ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм

Ессетс Кепітал».

Ще 28,8 млн грн доходу Порошенка становить повернення

Міністерством фінансів вартості придбання облігацій внутрішньої

державної позики (ОВДП) та інвестиційної прибутку при погашенні ОВДП, 21

млн грн — відсотки від «Міжнародного інвестиційного банку», 0,8 млн грн —

дохід від відчуження майна.

Глава держави вніс у декларацію 15 об’єктів

нерухомості, в тому числі житловий будинок в Козині, кілька земельних ділянок, чотири

квартири. Йому належить автомобіль Mercedes-Benz Vito 116 CDI 2010 року

випуску, а його дружині Марині Порошенко — Jaguar XF 3/2 Lv8 2008 року.

Згідно з декларацією, президент зберігає на банківських рахунках

$61,2 млн, 2,3 млн грн, 7,1 тис. євро і 8 тис. фунтів стерлінгів, а його дружина —

4,3 тис. євро, 25,5 тис. грн і $89. Петро Порошенко також задекларував $21

тис. і 60 тис. грн готівкових коштів.

Раніше SKELET-info повідомляв, що на

Кіпрі суд почав розслідування справи про відмивання грошей та ухилення від

сплати податків фірмами президента Порошенко, Олега Гладковського та Ігоря Кононенка.