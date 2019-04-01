Вибори-2019: названо найпоширеніше порушення

Координатор громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська назвала найпоширеніше порушення під час виборів президента України.

Айвазовська повідомила, що розголошення таємниці голосування та фотографування бюлетеню було найчастішим порушенням. Також вона зазначила, що обидві дії є серйозним недотриманням закону. Українці найчастіше роблять фото власного волевиявлення, щоб продати свій голос. Але кількість таких порушень більше лише на 1-1,5%, ніж на президентських виборах у 2014 році.

За словами Айвазовської, зафіксованих фактів порушень стосуються процедурних моментів менше ніж у 2014 році.