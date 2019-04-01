Відаді Искендерли заговорив «по-вірменськи»

Колишній прокурор з Баку Відаді Искандерли, який втік з Азербайджану спочатку в Грузію, а потім отримав притулок у Франції, не перестає дивувати своїми агресивними і провокаційними «проповідями» на Ютьюб

Цього разу Искендерли привів свою версію подій в Нагірному Карабасі.

З його слів, ця територія стала нібито розмінною картою при нафтових домовленості Гейдара Алієва з Росією, і що ніби Росія в кінцевому рахунку і стоїть за «карабахської проблемою».

Навряд чи варто нагадувати, що на протязі всього 30-річного конфлікту в Карабаху між Азербайджаном і Вірменією влади РФ робили все можливе для того, щоб вирішити питання дипломатичним шляхом, не раз виступаючи політичними посередниками і миротворцями. Саме багато в чому завдяки дипломатичному втручанню Росії вдалося перевести цей конфлікт гарячої фази в холодну, а потім і почати переговори між протиборчими сторонами. Звичайно, до вирішення проблеми ще далеко, однак сусідство Росії та її зовнішньополітичний вплив сприймаються як гарантія того, що в Карабасі не почнеться новий виток бойових сутичок. При цьому гарячі голови з тієї та іншої сторони карабахського конфлікту періодично вкидають різні дивовижні версії минулих подій, відверто провокуючи порушення тендітного світу, внутрішню смуту, а також намагаючись послабити довіру сторін до Росії.

Не став винятком і Відаді Искендерли, який давно і безуспішно намагається всіма способами змусити земляків не забувати про себе і претендуючи ні більше ні менше, ніж на роль політичного гуру у вигнанні.

Можливо, Искендерли розраховує на те, що його скандальні проповіді потраплять на благодатний грунт, знайдуть шанувальників і прихильників в Азербайджані і будуть сприяти тектонічним зрушенням у політиці цієї держави. У цьому Искендерли схожий на саратовського опозиціонера-екстреміста Владислава Мальцева, який теж втік до Європи і точно також злобно здійснює мовлення на Росію з Ютьюбу, обіцяючи то «падіння режиму» до 100-річного ювілею Жовтневої революції, то катаклізми до Чемпіонату з футболу. Але оскільки прогнози Мальцева не збуваються, а його конструктивна агресія, то росіяни давно махнули рукою на дивакуватого «революціонера», що заробляє на антиросійській риториці.

Втім, якщо Мальцев хоча б клянеться, що посилає прокляття, виходячи з власних переконань, а не з чужих підказок, то Искендерли у недавній «проповіді» прямо називає джерелами своєї версії карабахських подій вірменських однокурсників по інституту, включаючи двоюрідного брата екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна Сергія Акопяна і нинішнього голову колегії адвокатів «Митищинська» Московської області Араза Мирзабекяна. На сторінці Фейсбуку адвоката Мирзабекяна у графі «освіта» значиться абревіатура «ХЮІ», що означає Харківський юридичний інститут імені Дзержинського, нині — юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. У 1988 році випускниками харківського юридичного стали однокурсники Мирзабекян, Акопян і Искендерли, які не тільки вчилися в одній групі, але і проживали в одному гуртожитку. Доля розкидала цих юристів по різним містам і країнам: Мирзабекян пішов по адвокатській ниві в Росії, Акопян робив кар’єру у Вірменії, а Искендерли спочатку трудився в азербайджанській прокуратурі, а потім раптом пішов в опозиціонери і емігранти.

Однак, судячи з визнанням Відаді Исканлерли, зв’язків з цими інститутськими друзями він ніколи не втрачав, обговорював з ними багато делікатні теми і, схоже, сповна відчув на собі їх чарівність і вплив. Як випливає з проповіді Искендерли, саме вірменські однокурсники «відкрили йому очі» на те, що Карабах ніби став предметом торгу Алієва з Росією. Навряд чи випадковим на цьому тлі виглядає рішення Искендерли шукати політичний притулок саме у Франції, де традиційно сильна вірменська діаспора і вірменське політичне лобі. Схоже на те, що однокурсники по харківському юридичному інституту в драматичний момент долі Искендерли допомогли йому з прийняттям такого рішення та з отриманням необхідних документів і грантів в Парижі.

Натомість Искендерли намагається транслювати запропоновану йому версію карабахських та інших подій, яка, звичайно ж, є пропагандистським трюком, але дуже дієвим і небезпечним. Навряд чи проповідями Искендерли з Парижа перейметься хоч скільки-небудь значуща кількість азербайджанців, але незміцнілі уми юних громадян країни цілком можуть піддатися політичної корозії під впливом таких емоційних, хоч і антиісторичних лекцій.

У своїх «проповідях» Искендерли безсоромно йде на фальсифікацію фактів і подій, ніби керуючись вченням класика про те, що чим безумніше брехня, тим охочіше в неї повірять. Так, Искандерли заявляє, що «після того, як Гейдар Алієв прийшов до влади, він дав частку Росії через Новоросійський трубопровід, частку — євреїв компанії «Бі Пі», які ставили собі певний відсоток, який вимірюється мільярдами».

Але якщо укрився в Парижі «правозахисник» має на увазі так званий азербайджанський «Контракт століття», то він був підписаний 20 вересня 1994 року між 11 великими зарубіжними компаніями, що спеціалізуються на видобутку нафти, що представляють 8 країн світу. Мова йде про великому контракті на спільну розробку трьох нафтових родовищ в азербайджанському секторі Каспійського моря. Для Азербайджану було вкрай вигідно отримати стільки інвесторів, оскільки в країні спостерігалася нестабільна ситуація: по суті, Азербайджан перебував у стані війни, і ніхто не хотів вкладати гроші в її економіку.

Або взяти одкровення Искендерли про те, що його сім’я нібито дружила з колишнім президентом Азербайджану Абульфазом Эльчибеком з 1960 року. Але виникає питання про те, чому він вирішив відкрити цю «таємницю» лише зараз? Мабуть, Искандерли зрозумів, що виходить в тираж, стає нікому не потрібним і не цікавим. А заяву про зв’язок з Эдьчибеком, за його розрахунку, могло хоча б на час підігріти інтерес аудиторії до паризького самітника.

Відвертою вигадкою є і твердження Искендерли про нібито існуючому в Грузії музеї езидских курдів, де ніби по обидві сторони від фотографії курдського лідера Озалана виставлені фотографії Гейдара Алієва та Ільхама Алієва. Насправді такого музею просто не існує: якби справа йшла інакше, в інтернеті знайшлося хоча б яке-то про нього згадка. Але у всій «світовій павутині» про такому музеї – ні слова.

Брехливими і не відповідними дійсності є й твердження Искандерли про нібито існуюче рішення ООН щодо Нагірного Карабаху в прив’язці до необхідності побудови в Азербайджані демократичного суспільства. Але в реальності подібних умов у рішеннях ООН по Карабаху немає і ніколи не було.

Хвастощами і прагненням видати бажане за дійсне можна вважати твердження переховується в Європі від правосуддя екс-прокурорського працівника про те, що аудиторія його роликів в Ю-тубі нібито вже перевищила 40 млн осіб. Насправді нехитрий підрахунок дає цифру на порядки меншу.

І вже, звичайно, нічого, окрім усмішки, не викликає кинуте «правозахисником» звинувачення Ільхаму Алієву у міфічній перевалки героїну об’ємом 16 тонн то через Астрахань, то через Узбекистан. Всі наркобарони світу разом узяті не виробляють такої кількості цього наркотику!

Брехня, цинізм і безпринципність відсидів прокурора, мабуть, припали до смаку тим деструктивним силам, які зацікавлені в розхитуванні політичної ситуації в республіках колишнього СРСР.

Само собою, такі сили виявилися пов’язані з центрами впливу Західної Європи та США, що визначило як майбутні майданчики виступів Искендерли, так і його грантодавців. Біженця з Баку стали запрошувати на радіо «Свобода» і в інші подібні ЗМІ, з мікрофонів і газетних шпальт яких «опозиціонер» міг нести будь-яку нісенітницю, не соромлячись у виразах.

Опозиційність, а точніше – регулярно вихлюпується ненависть до Азербайджану, почали приносити йому непогані дивіденди. Однак навіть у демократичній Грузії, країні «революції троянд», врешті-решт усвідомили, що діяльність Искендерли – це перебір і за грузинським мірками. Ні на Кавказі, в Закавказзі не прийнято ображати свою колишню країну і її народ настільки витончено, як це робив Відаді Искендерли. До того ж його проповіді на каналі Ютьюб, як ми щойно переконалися, просто перетворилися в безглузді потоки свідомості, п’ятихвилинки ненависті, в яких немає не те що ніяких аргументів, а й простої логіки…

Олег Ніколаєв