У США літак здійснив екстрену посадку через зграї гусей

На борту рейсу 2163, який здійснив екстрену посадку, перебували 99 пасажирів і екіпаж у складі чотирьох осіб.

Літак American Airlines, що здійснював рейс з Бостона, Нью-Йорк, вимушено приземлився після зіткнення зі зграєю гусей.

На борту рейсу 2163, який здійснив екстрену посадку, перебували 99 пасажирів і екіпаж у складі чотирьох осіб.

Пасажири пересіли на інший літак, повідомив представник American Airlines Росс Файнштейн. Раніше повідомлялося, що літак в Лос-Анджелес екстрено сів на Чукотці через пожежної сигналізації.