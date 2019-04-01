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У США літак здійснив екстрену посадку через зграї гусей

01.04.2019

В США самолет совершил экстренную посадку из-за стаи гусейНа борту рейсу 2163, який здійснив екстрену посадку, перебували 99 пасажирів і екіпаж у складі чотирьох осіб.

Літак American Airlines, що здійснював рейс з Бостона, Нью-Йорк, вимушено приземлився після зіткнення зі зграєю гусей.

На борту рейсу 2163, який здійснив екстрену посадку, перебували 99 пасажирів і екіпаж у складі чотирьох осіб.

Пасажири пересіли на інший літак, повідомив представник American Airlines Росс Файнштейн. Раніше повідомлялося, що літак в Лос-Анджелес екстрено сів на Чукотці через пожежної сигналізації.

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