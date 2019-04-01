А ось як у нас обирали вождя?. Чому раптом саме його?

Нещодавно вийшла книга спогадів Михайла Горбачова «Наодинці з собою», де одного тексту 680 сторінок. Мені вона здалася цікавою тим, що автор Перебудови докладно описує безліч маловідомих історичних та особистих деталей в сучасному стилі нонфикшн.

Але більше всього при читанні було цікаво, чому доля винесла в лідери країни саме його. А головне – з чого почалося його висунення на Ставропіллі?

І ось на стор 132 (цитую без купюр) нарешті вдалося прочитати про це:

«На комсомольському зібранні треба було обрати секретаря комсомолу. Кожна з семи груп, які приїхали в районну школу висунула свого кандидата. Від привольненской групи виділили мене.

Збори вирішили: хай кожен член « чудової сімки» висловиться. Виступали щось говорили – хто жартома, хто всерйоз. Дійшла черга до мене. Я теж щось скель, не пам’ятаю що. Став сідати, а з-під мене прибрали стілець. З усього маху я гепнувся на підлогу. А зал вибухнув від сміху. Потім таємним голосуванням мене обрали секретарем комсомольської організації. Ось як почалася моя громадська діяльність ».

Мені не доводилося обирати секретарів комсомолу і, ймовірно, тому ніколи не бачив подібних выбиваний стільця з-під дупи. Але достеменно знаю, що у в’язницях в подібній ситуації зазвичай існувало поняття честі, яке зобов’язувало дати здачі в морду жартівнику, якщо не хочеш до кінця терміну залишитися шісткою.

На описуваному комсомольських зборах питання етики, звичайно, не стояли. Автор стверджує «Треба підніматися, робити висновки і йти далі. Життя підтвердило правоту такого підходу».

Але ось наполегливо напрошується питання: чому б це при таємному голосуванні серед випадкових здорових незнайомих молодих людей вибрали саме кандидата з таким дивним уявленням про честь?

про подібному див. також: «Різнобарвні спогади»

www.proza.ru/2010/01/09/225

І все ж на питання”Чому саме його доля винесла в лідери країни?” Відповідь знаходимо у Олександра Зінов’єва (“ПОСТСОВЕТИЗМ”):

“Якщо хтось вже був досить дорослим у ті роки, він може згадати, як Горбачов проходив на пост генерального секретаря. Відправили члена Політбюро Щербицького в Америку, затримали виліт його літака, Романів — інший член Політбюро, конкурент Горбачова, — був відправлений у відпустку, була обірвана телефонний зв’язок з ним, він навіть не знав, що збирається Політбюро.

І голос Громико вирішив результат голосування на користь Горбачова. Горбачов ніколи за всю партійну кар’єру не був у ситуації, коли б йому доводилося з кимось конкурувати, — весь час проскакував таким чином.»