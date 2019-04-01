Якщо різниця між другим і третім місцем на виборах Президента буде скорочуватися, то може почати іскрити, — Аваков

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що невелика різниця між діючим Президентом України Петром Порошенком і кандидатом у президенти Юлією Тимошенко викликана певними технологіями, взаємними викриттями «сіток» і наявністю «технічних кандидатів».

«Думаю, тут вплинули технології, а також взаємні викриття «сіток» та наявність «технічних кандидатів». З цим треба щось робити. У першу чергу на законодавчому рівні», — сказав він, відповідаючи на питання, чим можна пояснити невелику різницю між другим і третім місцем.

Також він зазначив, що звернув увагу на те, що 20-25% людей на виході з дільниці відмовлялися відповідати на питання, за кого вони голосували: «Я не знаю, що приховують у собі ці 25%. Як правило, відмовляються коментувати, ті, хто голосує за опозицію. Тому при різниці в 4% між другим і третім місцем правильніше почекати протоколів з «мокрими печатками»».

«Якщо різниця буде скорочуватися і зупиниться на рівні похибки – ось тут, так, може почати іскрити», — рзюмував глава МВС.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні пройшов перший тур виборів президента. Українці обирали нового главу держави з 39 кандидатів.

В даний час опрацьовані 61.15% протоколів. Підраховані голоси 11 018 091 виборців. На першому місці Володимир Зеленський — 30.38%, на другому Петро Порошенко — 16.38% і на третьому-Юлія Тимошенко — 13.08%. Далі йдуть Юрій Бойко — 11.58% голосів, Анатолій Гриценко — 7.06%, Ігор Смешко — 5.92% та Олег Ляшко — 5.12%. Разом з тим, 1.18% бюлетенів були визнані недійсними.