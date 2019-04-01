У Києві евакуюють людей із «замінованого» торгового центру на Майдані Незалежності

Співробітники правоохоронних органів терміново евакуюють людей і працівників з торгового центру «Глобус», що знаходиться в центрі Києва.

Невідомий повідомив про замінування будівлі торгового центру на Майдані Незалежності. На місце терміново вирушили слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.

На даний момент вони евакуюють відвідувачів і обстежують територію.

Нагадаємо, в день виборів президента в Україні, 31 березня, в поліцію надійшло більше 10 повідомлень про замінування виборчих дільниць. Всього Нацполиция зареєструвала 15 «анонімок» про загрозу вибуху на виборчих дільницях або поблизу (Дніпропетровська область — 10, Чернігівська область — 2, Донецька область — 1, Київ — 2). По кожному адресою негайно виїжджали кінологи і вибухотехніки. Інформація не підтвердилася.