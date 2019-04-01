У США розбився вертоліт морських піхотинців, які загинули два пілоти

На Південно-Заході Сполучених Штатів зазнав аварії вертоліт морських піхотинців, які загинули два пілоти.

В американському штаті Арізона зазнав аварії вертоліт морських піхотинців Сполучених Штатів. Про це в неділю, 31 березня.

Аварія сталася біля міста Юма близько 20:45 за місцевим часом. За останньою інформацією, внаслідок аварії вертольота AH-1Z Viper загинули двоє пілотів.

У Корпусі морської піхоти США заявили, що причина катастрофи в даний час встановлюється. Імена загиблих поки не називаються, вони будуть оприлюднені через добу після оповіщення родичів морських піхотинців про трагедію.

Нагадаємо, на початку березня в Кенії розбився вертоліт з туристами з США. Загинули п’ять чоловік.