Багато проголосували за Зеленського, лише б він не переміг на виборах — політолог

Можна вважати, що суспільство проголосувало проти Петра Порошенка. У день виборів відбулася переорієнтація протестного електорату на користь Зеленського.

Таку думку в ході прес-конференції в інформаційному агентстві «ГолосUA» висловив виконавчий директор напрямку «міжнародна політика» УИАМП Володимир Воля.

Кандидат від влади завжди має певну перевагу перед іншими, оскільки він має можливість використовувати державну машину, ресурси держави, зазначив політолог.

За його словами, ми бачимо «сітки», які були задіяні адресно, надавали фінансову допомогу для мотивування виборців, щоб вони віддали голоси за чинного президента.

«Результат був визначений ще до дня виборів, сітки були, хоча особливих порушень не було. Вибори пройшли за демократичною процедурою, а сітки були використані раніше», — пояснив В. Воля.

Політолог додав, що протестний електорат – протестні настрої переформатувалися. Багато опитування показували, що Зеленський йшов з великим відривом від інших фаворитів перегонів.

«Електорат Зеленського – молодь, але багато хто не прийшли на дільниці. Проте є підстава говорити, що відбулася переорієнтація виборців на користь Зеленського. Порахували, що краще проголосувати за Зеленського лише б він не переміг на виборах. Можна вважати, що суспільство проголосувало проти Петра Порошенка», — резюмував політолог.