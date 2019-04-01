У полтавській маршрутці побилися троє чоловіків і один з них відкрив стрілянину

Конфлікт між чоловіками в маршрутному таксі в Полтаві переріс у бійку із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України в Полтавській області.

31 березня близько 17:00 в поліцію надійшло повідомлення від очевидців інциденту, які заявили, що на вулиці Гагаріна б’ються троє чоловіків і один з них стріляє.

Прибулі на місце співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який стріляв. Його зброю вилучили. Він і потерпілі дали свідчення.

За оприлюдненими даними, у громадському транспорті між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. А після виходу з маршрутки, один з них почав стріляти.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, деталі події з’ясовуються.