Японія назвала епоху правління нового імператора: Рейву

Японське уряд оприлюднив назву ери, яка настане з початком правління нового імператора. Секретар кабінету міністрів показав табличку з ієрогліфом, під знаком якого пройдуть наступні роки перебування у влади імператора Нарухіто, сина, котрий зрікся престолу Акіхіто.

Епоха «Хейсей» («миру») попереднього імператора завершиться 30 квітня. Акіхіто став першим імператором за 200 років, добровільно котрий відрікся від престолу.

Традиційно назву епохи запозичується з класичної китайської літератури, але «Рейву» перериває тисячолітній звичай. Вперше девіз правління (нэнго) взято з японської літератури — з найстарішої антології японської поезії «Манйосю» («Збірка міріад листків»).

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Саме слово «Рейву» умовно перекладається як «Добробут і гармонія».

«Рейву» нагадує про зародження та розквіт культури, про об’єднання народу і взаємної турботи один про одного», — заявив глава японського уряду, прем’єр-міністр Сіндзо Абе, висловивши надію, що це назва «буде прийнято та глибоко вкорениться в японському народі».

За матеріалами Independent

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