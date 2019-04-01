У Малайзії суд зняв з громадянки В’єтнаму звинувачення у вбивстві брата Кім Чен Ина

Суд в Малайзії зняв з громадянки В’єтнаму Доан Тхі Хионг звинувачення в умисному вбивстві зведеного брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина, засудивши його до трьох років ув’язнення за заподіяння шкоди здоров’ю з використанням отруйних речовин.

«Жінка, яка є єдиним ув’язненим, підозрюваним у вбивстві брата північнокорейського лідера, визнала себе винною за меншого звинуваченням», – йдеться в повідомленні.

Громадянка В’єтнаму Доан Тхі Хионг визнала свою провину не в умисному вбивстві, ніж її раніше звинувачували, а в заподіяння шкоди здоров’ю з використанням отруйних речовин.

Жінку засудили до трьох років і чотирьох місяців ув’язнення з дня її арешту 15 лютого 2017 року. Сторона звинувачення вимагала для неї смертної кари.

Адвокат жінки сподівається на звільнення підзахисної вже в травні за хорошу поведінку.

Раніше в березні малайзійський суд зняв звинувачення у вбивстві і звільнив другу фігурантку справи – индонезийку Сіті Айсиа.

Як повідомлялося, 14 лютого 2017 року в аеропорту столиці Малайзії Куала-Лумпура старшому братові лідера КНДР бризнули в обличчя нервово-паралітична речовина. Кім Чен Нам помер по дорозі з аеропорту в лікарню.

Кім Чен Нам вважався найбільш вірогідним наступником Кім Чен Ина, проте він потрапив у немилість після того, як в 2001 році спробував виїхати з фальшивим паспортом в Японію.