В Дніпрі, Одесі і Херсоні відключили опалення

В Дніпрі, Одесі і Херсоні завершується опалювальний сезон 2018-2019 років.

У Херсоні днем закінчення опалювального сезону для загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, культури і спорту, житлового фонду, підприємств та організацій згідно з розпорядженням вважається 31 березня, йдеться на сайті міськради.

Також у понеділок, 1 квітня 2019 року, в Одесі завершується опалювальний сезон, йдеться в підписаному розпорядженні на сайті міськради.

Крім того, в Дніпрі сьогодні, 1 квітня, завершується опалювальний сезон. На сайті міськради йдеться про закінчення опалювального сезону 2018-2019 роках 1 квітня. Таке рішення обумовлене підвищенням середньодобової температури повітря.

Відзначимо, що по всій Україні опалювальний сезон завершується 15 квітня.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2018-2019 років в Україні почався з найбільшими запасами газу за 4 роки.

В Україні календарний опалювальний сезон стартував 15 жовтня, проте влада на місцях приймали рішення про подачу тепла з урахуванням погодних умов.

У Кабінеті міністрів констатували готовність України до опалювального сезону ще 14 вересня. За даними Мінрегіону, соціальна інфраструктура України майже на 100% готова, в середині минулого місяця почалися запуски на всіх котельнях.