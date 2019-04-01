«Для перемоги Зеленського Порошенко все робить сам» — Семенченко

Найкращі піарники Зеленського — Свинарчук, Медведчук з контрабандною трубою, Ахметов з Роттердам плюс, Семочко, Голубан, Муженко з котлами, Грановський та Кононенко з бездонними кишенями.

Холуй Порошенко Олег Медведєв (гарне прізвище))) заявив, що Порошенко переможе у другому турі тому що «ті, хто хотів голосувати по приколу, вичерпалися». Тому тріумф Петра Олексійовича неминучий.

Ідіоти.

Вони так нічого і не зрозуміли.

Найкращі піарники Зеленського — Свинарчук, Медведчук з контрабандною трубою, Ахметов з Роттердам плюс, Семочко, Голубан, Муженко з котлами, Грановський та Кононенко з бездонними кишенями.

Опонентам можна вже нічого не робити.

Тому що для перемоги Зеленського Порошенко все робить сам.

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До речі, у Порошенка зараз наполягають на обов’язковості теледебатів між кандидатами у президенти перед другим туром. У його штабі розраховують, що Петро Олексійович «замочить» в прямому ефірі володіє слабкими знаннями та ораторськими здібностями Зеленського.

У зв’язку з чим хочу порадити Зеленському: тупо уникайте цих теледебатів — під різними приводами! Як це робив Порошенко навесні 2014 року, боячись теледебатів з Юлією Тимошенко…