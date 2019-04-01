Дружина Тома Хенкса удостоїлася іменної зірки на «Алеї слави»

51-річна актриса Джулія Робертс відвідала голлівудську «Алею слави», куди приїхала, щоб привітати свою колегу і подругу Риту Вілсон з отриманням зірки.

Тома Хенкса удостоїлася іменної зірки на «Алеї слави», а підтримати її приїхали самі близькі люди, в тому числі і Тому чоловік. Винуватиця торжества була одягнена в чорне плаття, розшите камінням та босоніжки на високих підборах.

А от її подруга Джулія Робертс вирішила надіти смарагдового кольору костюм з широкими брюками і подовженим піджаком, підібравши до нього чорні чоботи на підборах, окуляри з кольоровими лінзами і численні прикраси на пальцях.

Джулія привітала свою подругу з такою радісною подією у своїй урочистій промові. До речі, зірка Рити Вілсон знаходиться неподалік від зірки її чоловіка – Тома Хенкса. Чоловік в цей день тримав улюблену за руку і явно був гордий за неї.