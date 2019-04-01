Біля столичної будівлі ЦВК встановлюють сцену, поруч помітили “титушек”

Сьогодні, 1 квітня, біля будівлі ЦВК у Києві, в якій ведеться підрахунок голосів після виборів президента 31 березня, будівельники встановлюють сцену.

Організатори відмовляються говорити, для кого вони встановлюють сцену. Але біля неї скупчилися титушки, які відмовляються визнавати, чи працюють вони на когось з кандидатів.

31 березня в Україні відбулися вибори президента з рекордною кількістю кандидатів – їх було 39. Виборчі дільниці працювали 12 годин і закрилися о 20:00. Після цього дані передали з місць в окружні комісії, а далі в ЦВК. Зараз триває підрахунок голосів.