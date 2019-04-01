Стало відомо, чим володіє Андрій Парубій

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій за 2018 рік задекларував нерухомість у Львові, а також мільйони готівкою.

Про це стало відомо з повідомлення «Слово і Діло» з посиланням на його декларацію на сайті НАПК.

Згідно декларації Парубія, він з дружиною володіє двома квартирами у Львові, а також будинком і земельною ділянкою в Уричі Львівської області. У Києві він проживає у готельному номері, їздить на легковому автомобілі Peugeot 508.

Він також задекларував свою річну зарплату в розмірі майже 500 тис. грн, зарплата його дружини становила трохи більше 55 тис. грн. Ще майже 300 тис. грн він отримав як дохід від відчуження рухомого майна.

Крім того, Парубій зазначив у декларації, що зберігає готівкою 550 тис. грн і 42,2 тис. дол. (близько 1,15 млн гривень).