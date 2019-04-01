Спроби Порошенко залишитися при владі на другий термін можуть погано закінчитися для України — експерт

Анатолій Гриценко зіграв велику роль для того, щоб Юлія Тимошенко не пройшла у другий тур.

У другий тур президентських виборів виходять два кандидати – Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Результат голосування за Зеленського збігся з результатами більшості попередніх соцопитувань, які вказували на те, що Зеленського підтримувало до 30% виборців. До того ж, протягом останніх місяців у нього спостерігалася постійна тенденція зростання рейтингу. З цієї причини не стало несподіванкою те, що в першому турі рівень його підтримки зріс з 27% до 30%.

Докладніше слід сказати про кількість голосів, які були віддані за Порошенка.

Скандал з «Укроборонпромом» не погіршив позицій Порошенко. Це було передбачувано, я попереджав про це, коли аналізував наслідки скандалу. У підсумку, сталася не лише мобілізація прихильників Порошенко, але також йому вдалося мобілізувати патріотичний електорат. Для цього Порошенко закинув ідеї про те, що тільки він захищає інтереси України, а всі інші в тій чи іншій мірі відстоюють російські інтереси.

Теза чинного президента «всі, хто проти Порошенка – за Путіна» вдарив по електорату Юлії Тимошенко. Підсумки голосування в першому турі показали, що її результат погіршився, порівняно з тим, що показувала соціологія.

Бойко за підсумками голосування в першому турі відбувся невеликий ріст рейтингу. Так вийшло за рахунок того, що ті, хто підтримують проросійських кандидатів, просто боялися оприлюднити свою думку, відповідаючи на запитання соціологів, а на виборах вони проявилися.

З іншого боку, успіхом БПП стала домовленість з Медведчуком і Ахметовим про розподіл кандидатів, щоб вони не заважали Порошенко потрапити у другий тур. Якби був єдиний кандидат, а не два – Бойко і Вілкул, небезпека для Порошенка не пройти у другий тур зберігалася б, тому вони і домовилися з групою Ахметова і Медведчука про гру в нібито поділ проросійських кандидатів.

При всій моїй повазі до людей, які об’єдналися навколо Гриценка, він зібрав свій електорат і зіграв велику роль для того, щоб Юлія Тимошенко не пройшла у другий тур. А для того, щоб Гриценко занадто не посилився, Адміністрація президента і група Медведчука допомагала розгортання кампанії Ігоря Смешка (його перші ефіри були на «112 каналі» та «5 каналі»). Це було зроблено для того, щоб не особливо посилився Гриценко, і щоб у нього не було шансів потрапити у другий тур.

Гриценко повинен був проаналізувати цю ситуацію і, розуміючи, що він виходить на четверте-п’яте місце, прийняти рішення про об’єднання з Юлією Тимошенко. Я звертався з ідеєю про об’єднання і до оточення Тимошенко, і до оточення Гриценко. Якщо б Гриценко знявся на користь Тимошенко з гарантією йому посаду прем’єра після перемоги, чи Тимошенко – на користь Гриценка з аналогічними гарантіями їй, це дало б комусь з них можливість пройти у другий тур з дуже великими шансами на перемогу.

Однак Тимошенко і Гриценка не погодилися на таку ідею. Відповідно, задум Адміністрації президента про розпиленні патріотичного опозиційного електорату спрацював. І дуже шкода.

Не відомо, що нас буде чекати у другому турі. Петро Порошенко не збирається віддавати владу. Мова війни, який поширюється завдяки йому в суспільстві, тільки посилюється. На тих, хто наважується агітувати проти Порошенка у середовищі патріотичної, тут же клеяться ярлики чи не «руки Кремля». І якщо результати екзит-полу підтвердяться, і у другий тур вийдуть Зеленський і Порошенко, то розгортання кампанії «Всі, хто проти Порошенка – проти української держави і допомагають Путіну» тільки посилиться.

Якщо говорити про шанси Порошенка і Зеленського у другому турі, то Порошенко не зможе чесним шляхом перемогти Зеленського. Адже у Порошенка – найвищий антирейтинг.

Однак біда в тому, що вибори в Україні не є чесними. В Україні монополізовані фінансові та медійні ресурси, дуже впливова мережа СБУ. Тому посилення агресивної кампанії по розколу нації з боку влади та її прихильників, поширення тези про те, що «всі, хто не голосують за Порошенка, допомагають Путіну», можуть привести до деякого зростання рейтингу Порошенко. А надалі Порошенко може спробувати переламати ситуацію, але вже силовим шляхом, методами агресивної боротьби, пояснюючи свої дії тим, що «все, що робиться – робиться провокаторами з Росії». Для України це можуть бути дуже погані сценарії.