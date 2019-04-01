Нам дуже шкода: ПриватБанк звернувся до українців

Державний банк «ПриватБанк» у відповідь на відгук, повідомив вимоги та причини обмеження з боку компанії популярного сервісу серед клієнтів «Грошовий переказ».

«Грошовий переказ поступив на відділення 1 березня, сьогодні 29-е — у мене до цих пір немає грошей! Спочатку зарахували гроші на валютну карту, хоча я просив на гривневу по еквіваленту. Спробував отримати гроші готівкою — створював кілька заявок на видачу і все марне: то віп клієнт прийшов у відділення і забрав усі кошти, то диспетчер наплутав з инкассаторскими машинами, то гроші замовляють НБУ і то не довезуть вчасно, то довезуть не всі. Вже постарався дробити суму: попросив частина через касу, частина на карту, частина заявкою на видачу. Підсумок: на карті платежу не бачу вже 2 дня, готівкові гроші все «вважають і розвозять» — кілька днів поспіль.», — поскаржився клієнт банку.





Фахівець служби підтримки «Приватбанку» повідомили про те, що необхідно робити в таких випадках.

«Нам дуже шкода, що Ви стикнулися з незручностями при обслуговуванні в банку. Хочемо звернути Вашу увагу на те, що зарахувати терміновий грошовий переказ Ви завжди можете на карту за допомогою Приват24, в терміналі самообслуговування, якому банкоматі Приватбанку. Після зарахування переказу Ви можете зняти кошти з картки у гривні в банкоматі або в касі банку, у разі, якщо для зняття за 1 раз сума понад 20000 грн.», — повідомили в Приватбанку.