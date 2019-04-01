У NASA пояснили, чому супутники Сатурна мають форму пельменів

За даними Cassini, який встиг перед катастрофою близько розглянути п’ять міні-супутників Сатурна, всі вони мають форму пельменів або равіолі. Астрономи вважають, що їх покривають уламки кілець, а також лід, пил і частинки, сдуваемые з великого супутника Енцелада.

«Кільця Сатурна і система його супутників ведуть себе дуже динамічно», — говорить Бонні Бурратти з Лабораторії реактивного руху NASA.

Вчені використовували дані, зібрані під час близьких підходів зонда Cassini в 2017 році. Астрономи вважають, що причина незвичайної форми супутників — в пористому і м’якій речовині, з якого вони складаються.

«Ми виявили, що міні-супутники (Пан, Дафніс, Пандора, Эпиметей і Атлас) вибивають частинки льоду і пилу з кілець, збираючи їх у вигляді маленьких «спідничок» навколо екватора, — пояснює Бонні Буратті. — Більш щільні тіла виглядали б кулястими, оскільки гравітація втягнула б «гостьове речовина» всередину».

Дафніс і Пан, які знаходяться ближче всього до Сатурну, більше взаємодіють з кільцями. Атлас, Прометей і Пандора, навпаки, покриті крижаними частинками, які летять від Енцелада. Нагадаємо, що раніше по знімках Cassini фахівці NASA визначили колір малих супутників Сатурна.

За матеріалами Daily Mail

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