У Новій Зеландії заборонять зброя яку використовував стрілок у Крайстчерчі

Уряд Нової Зеландії вніс законопроект про заборону видів зброї, які використовував стрілок під час нападу на мечеті в Крайстчерчі.

Як повідомляє AP, законопроект може бути прийнятий одноголосно. Якщо його підтримають депутати, то він набуде чинності 12 квітня.

Згідно з документом, забороняється використання напівавтоматичної зброї, яка може бути оснащена знімними обоймами. Також під заборону потрапляють помпові рушниці, які можуть виробляти більше п’яти пострілів підряд.

Також забороняється напівавтоматичну зброю калібру 22 або меншого, вміщає до 10 патронів, і дробовики з максимальною місткістю п’ять патронів.

Нагадаємо, масова стрілянина в двох мечетях Новій Зеландії сталася вранці 15 березня. Жертвами теракту стали близько 50 осіб.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних у причетності до стрілянини – трьох чоловіків і одну жінку.

Терорист написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: “Це терористичний акт”.

За 9 хвилин до розстрілу людей в двох мечетях Таррант розіслав свій маніфест більш ніж на 30 парламентських адрес, в тому числі і прем’єру країни Джасинде Ардерна.