Білозерська: у справі «вмочили» Порошенко, а тепер, зціпивши зуби, виберемо його на другий термін

Насправді величезний високий відсоток голосів за Зеленського – це дуже круто. Це краще, ніж перемога Порошенко в першому турі. Краще, ніж вихід у другий тур Порошенко і Зеленського з мінімальним відривом один від одного. Краще, ніж Про це у своєму блозі пише блогер, ветеран АТО Олена Білозерська.

На її думку, Порошенко варто було добряче «мочати», тобто полякати і це було зроблено на 5 балів. Тому що він не рятівник України, а натуральне «менше зло», тому що відсотків на 80 влаштовує його зовнішня політика і абсолютно не влаштовує внутрішня, тому що навіть з трьох його «коронок» — армія, мова, віра — немає до нього претензій тільки в питаннях віри, тому що Томос – явище історичне, державно ваги, могутніше 10 Безвизов. Що стосується мови – у нас досі немає якісного україномовного продукту і надто повільно витісняється російська пропаганда. З армії – хоча її розвиток в порівнянні з 2014-2015 рр дійсно зробило крок вперед, її досі не очистили від корупції.

Олена Білозерська зазначає, тепер хочеться вірити, що Порошенко зробив правильні висновки. І тепер вже всім нам треба стиснути зуби і вибрати його на другий термін, і нехай керує під невсипущим контролем і громадським тиском «партії Майдану». За ці п’ять нам усім треба, нарешті, виростити нові особи, з якими ми, нарешті, виграємо і закінчимо цю війну. Блогер пише, що стосується Зеленського, то він талановитий актор, але ось, хто його режисер, він не говорить. Навіть, якщо розуміти ці слова буквально, то режисер «Слуги народу» Олексій Кирющенко – громадянин Росії, що проживає в Москві.