Луценко отримав в минулому році майже два мільйони зарплати

Генпрокурор Юрій Луценко задекларував 1,78 млн грн заробітної плати за минулий рік, а його дружина народний депутат Ірина Луценко тримає $2,4 млн готівки. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на декларацію чиновника за минулий рік, яку він подав 31 березня.

Зокрема, в розділі «джерело доходу» генпрокурор зазначив,

що отримав 1 782 654 грн заробітної плати та 24 тис. грн доходу від відчуження

майна. В той же час його дружина народний депутат Ірина Луценко отримала 447

695 грн зарплати, 422 880 грн компенсації за ведення депутатської діяльності,

49 тис. грн оплати за квитки, 27 тис. оплати за проживання і 9 тис. грн

компенсації за проїзд.

Генпрокурор задекларував дохід дружини від надання в

оренду майна в розмірі 445 094 грн. Крім того, Ірина Луценко отримала 750

тис. грн доходу від іноземця по імені Peyyeti Bhaskar і дохід у розмірі 146

455 грн від ТОВ «Белфарм Естетік». Також Ірина Луценко отримала 40 тис. грн

страхових виплат і 5 889 грн гарантійної заміни від ТОВ «Автомобільний дім

Україна-Мерседес бенц».

В розділі «грошові активи» Юрій Луценко вписав, що має

на рахунку в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» 828 895 грн і 2 921

євро і $10 990. Готівкою генпрокурор зберігає 30 тис. грн.

У той же час дружина генпрокурора на рахунках в «Державному

експортно-імпортному банку» має 133 834 грн, 1 211 євро і $1 922. На рахунку в

банку «Столичний» у Ірини Луценко зберігається 1 600 000 грн. Готівкою вона зберігає

$2 450 000 доларів, 50 тис. євро і 40 тис. грн.

Молодший син генпрокурора, Віталій Луценко, в минулому році

отримав 5 тис. грн доходу.

В розділі «об’єкти нерухомості» генпрокурор вписав, що

дружина має квартиру площею 181 кв. м, нежитлове приміщення площею 90,1 кв. м,

житловий будинок в Рівненській області. Сім’я Луценка має право користування будинком

площею 859 кв. м, земельною ділянкою площею 2 475 кв. м і гаражем площею

80 кв. м в селі Стоянка Києво-Святошинського району. Все згадане майно

належить тестю генпрокурора Степану Нарембику.

В розділі «транспортні засоби» генпрокурор

задекларував автомобілі дружини: Mersedes-Benz GLS-350D 2017 р. випуску, Hyundai

Grand Santa fe 2015 р. випуску і Toyota Land Cruiser 2010 р. (викрадення).

Сам Юрій Луценко має Toyota Camry, яку придбав 2016

році.

Раніше SKELET-info повідомляв, що зарплата генерального прокурора України Юрія Луценка виросла на 6 тисяч гривень і склала 106 434 гривні.

А Ірина Луценка, з’явилася у Верховній Раді

піджаку від Dolce & Gabana. Його вартість, згідно з відкритими джерелами,

складає $2 895 (76 тис. грн).

Нагадаємо, за минулий рік Луценка за отримав 1,3 млн грн зарплати.