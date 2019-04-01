Спостерігачі з Канади висловилися про процес проведення президентських виборів в Україні

Вибори президента України, що відбулися 31 березня, були проведені чесно і вільно, заявили у наглядовій міжнародної неурядової організації CANADEM.

“Вибори були проведені чесно, вільно”, – заявив глава місії CANADEM в Україні Ллойд Аксуорти на брифінгу за результатами спостереження за волевиявленням в понеділок у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, проведення першого туру президентських виборів в Україні було дуже добре організовано. “Якщо говорити про принципові речі, то ми можемо сказати, що проведені вибори і те, як вони були організовані, закладають хороший фундамент для наступного раунду, а також для майбутніх парламентських виборів”, – сказав Аксуорти. Він підкреслив, що люди довіряють процесу виборів і даної виборчої системи в Україні.

“Люди знають, що їх голос буде врахований і що демократичні процеси будуть посилені. Виборча середовище була конкурентною”, – зазначив Л. Аксуорти. Також, за його словами, висока явка виборців понад 63% свідчить про демократію, і таку явку “на виборах хотіли б досягти багато розвинені демократії світу”. Крім позитивних моментів, Ллойд Аксуорти висловив занепокоєння, пов’язане з труднощами при зміні місця голосування для переселенців і впливом власників ЗМІ на виборах Президента. “Зміна місця голосування для переселенців повинно бути полегшено для 1,6 млн осіб в країні”, – сказав він. Раніше ми писали про те, що у громадянській мережі “Опора” відзначили тенденцію до зниження кількості порушень виборчого законодавства в ході минулого 31 березня голосування на виборах президента.