Клон Тимошенко зібрав на виборах вже майже 100 тисяч голосів українців

За інформацією з усіх 199 виборчих округів в Україні, за кандидата в президенти України Тимошенко Юрія Володимировича віддали голоси 0,61% виборців (а це 82 511 тисяч осіб). Зазначимо, за Юлію Тимошенко свої голоси віддали 13,8% виборців (1,78 млн. українців).

Про це повідомляється на офіційному сайтеЦентральной виборчої комісії.

Юлія Тимошенко замикає трійку лідерів голосування. Активніше всього за Тимошенко голосували на Заході і в Центрі – на 17,8% і 17,5% відповідно. Найменше голосів віддали жителі східних областей – 7,3%, не більше своїх голосів віддали південні області – 9,5%.

Команда лідера «Батьківщини» звинувачувала Юрія Тимошенко в тому, що він технічний кандидат і заставу за нього заплатили провладні депутати. За даними Національного екзитполу, Юрій Тимошенко найбільше голосів отримав на Заході – відповідну відмітку біля його прізвища поставили 0,8% українців. В інших регіонах йому дісталося по 0,3% голосів.