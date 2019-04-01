Е-декларування: Арсен Аваков відзвітував про доходи за минулий рік, і показав своє майно

Арсен Аваков оприлюднив свою е-декларацію, показавши свої доходи за минулий рік. Згідно з документом, річний заробіток глави МВС склав трохи більше 919 тисяч гривень, і це тільки міністерська зарплата.

Судячи по е-декларації Арсена Авакова, минулий рік був для глави МВС явно не найгіршим. Міністр зазначив, що його річна зарплата на цій посаді склала 919,2 тисяч гривень. Щоправда, лише одного заробітною платою доходи міністра не обмежені. Згідно з відомостями, зазначеними в декларації, Аваков також отримував дивіденди, відсотки і роялті в розмірі 4,8, 0,25 і 0,067 мільйона гривень відповідно. Дружина Авакова заробила 3,2 мільйона гривень за основним місцем роботи (компанія «Інвестор»).