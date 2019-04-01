У Китаї 24 людини стали жертвами лісової пожежі

Щонайменше 24 людини загинули і 30 пропали без вісті в результаті масштабної лісової пожежі в Китаї.

У провінції Сичуань на південному заході Китаю вже третій день не вщухають лісові пожежі, в результаті яких загинули не менше 24 осіб. Про це в понеділок, 1 квітня, повідомляє пожежне управління КНР.

Лісовий пожежа виникла ввечері в суботу поблизу населеного пункту Ялунцзян в Ляншань-Ійском автономному районі. Спочатку на боротьбу з вогнем були спрямовані 689 осіб, 30 з яких в неділю пропали без вісті.

У понеділок до пошукової операції та гасіння пожежі залучили військовослужбовців сухопутних військ НВАК.

На даний момент вдалося встановити, що двоє з зниклих вийшли на зв’язок, 24 людини загинули, доля ще чотирьох невідома. Відзначається, що загиблі брали участь у гасінні пожежі, проте не уточнюється, чи були вони професійними пожежними або ж добровольцями з числа місцевих жителів.