«Б*дло, іди на..!» Фаріон влаштувала черговий мовний скандал

Екс-нардеп від «Свободи» Ірина Фаріон поскандалила з продавщицею інтернет-магазину з-за вживання нею російської мови.

Більш того, в процесі суперечки колишній парламентарій навіть вдалася до нецензурної лайки. Про це вона сама розповіла на своїй сторінці в Facebook.

За словами Фаріон, вона замовила собі по інтернету сукню. Після цього їй передзвонила консультант, яка спілкувалася російською мовою. Екс-парламентарій попросила співрозмовницю говорити по-українськи, оскільки вона не розуміє російської. Однак представник інтернет-магазину не виконала прохання Фаріон, що і стало приводом для подальшого конфлікту.

«Бидло на дроті ще раз мовою окупанта. Я повторюю ще раз кажу, що не куплю їх товар. Вона щось знову булькає. Тоді я: «Йди на…». Воно відразу пішло. Знає, бидло, куди йти. Так я перевірила мова, прийнятна для сторін. Ха!» — написала Фаріон.