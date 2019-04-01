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У ЦВК підрахували 85% протоколів: у Зеленського більше 30% голосів, у Порошенка – 16%

01.04.2019

Результати виборів-2019 станом на 16:16 1 квітня виводять у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи «Вибори» на табло Центрвиборчкому.

За результатами підрахунку 85,07% протоколів, Зеленський набирає 30,34% голосів. На другому місці залишається Петро Порошенко (16,02%), далі йде Юлія Тимошенко (13,28%). Юрій Бойко на даний момент набирає 11,53% голосів, Анатолій Гриценко — 7,02%.

Як повідомлялося, 1 квітня після обіду ЦВК оприлюднила дані 80% протоколів. Згідно цієї інформації, лідирує Ст. Зеленський.

Зазначимо, 31 березня 2019 року в Україні проведено голосування на виборах президента.

Як повідомлялося, в Мелітополі члени виборчкомів падали в обморок. А на Закарпатті автомобіль з членами комісії і бюлетенями потрапив у ДТП.

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