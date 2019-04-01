Рух ЧЕСНО закликав Зеленського подати декларацію за 2018 рік

Громадський рух ЧЕСНО звертається до кандидата у Президенти Володимира Зеленського, який, за результатами попереднього підрахунку голосів, проходити у другий тур президентських перегонів, добровільно оприлюднити декларацію за 2018 рік.

Про це йдеться в заяві ЧЕСНО на сайті руху.

«Відповідно до законодавства, кандидати у Президенти подавали до ЦВК декларації за 2017 рік, бо виборча кампанія стартувала 31.12.2018. Володимир Зеленський зобов’язання не зобов’язаний, згідно з чинним законодавством, подавати декларацію про доходи за 2018 рік, оскільки на даний момент не є посадовцем», — йдеться в повідомленні.

Саме тому Рух ЧЕСНО закликає кандидата сповідувати принципи прозорості та підзвітності, а також вирівняти умови з іншими кандидатами, які входять в трійку лідерів перегонів Петром Порошенком та Юлією Тимошенко, які напередодні оприлюднили свої декларації.

Рух ЧЕСНО переконаний, що публічна відкритість кандидатів, прозора, чесна передвиборча кампанія та рівні умови сприятимуть більш виваженому та усвідомленому вибору українців.

За аналізом декларацій кандидатів у 2017 році Володимир Зеленський задекларував 31,3 млн грн грошових активів і доходів.

Зауважимо, що Громадський рух ЧЕСНО вже закликав кандидатів у лютому оприлюднити свої декларації за 2018 рік, щоб продемонструвати свою прозорість.