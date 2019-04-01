Теледебати кандидатів є важливим інструментом передвиборної кампанії і повинні стати традицією в Україні, — представник ОБСЄ Канерва

Дебати на телебаченні кандидатів на посаду глави держави є важливим інструментом передвиборної кампанії і повинні стати традицією в Україні,

Про це заявив спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Илка Канерва (Ilkka Kanerva).

Таку рекомендацію він озвучив у понеділок у Києві в ході спільної прес-конференції представників місії міжнародних спостерігачів за виборами в Україні у складі представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Парламентської асамблеї НАТО та Європейського парламенту.

«Ми розуміємо, що проведення дебатів на телебаченні, — це дуже важливий інструмент, оскільки це дає можливість порівняти завдання, бачення кандидатів. Дуже важливо, щоб проведення дебатів стало традицією», — сказав В. Канерва.