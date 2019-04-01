У столиці Німеччини зупинився громадський транспорт

Перевізник оголосив страйк.



У Берліні (Німеччина) страйкують співробітники основного перевізника у сфері громадського транспорту – компанії BVG. З-за цього метро, трамваї і більшість автобусів не ходять, повідомляє в понеділок, 1 квітня.

Зазначено, що в даний час продовжують перевозити пасажирів тільки пороми і автобуси на 30 маршрутах. Також продовжує працювати міська швидкісна залізниця, а також підвищеним попитом користуються послуги таксистів.

Як наголошується, в результаті страйку найбільше постраждали люди, яким потрібно дістатися до аеропорту Тегель. З самого ранку багато йшли туди пішки.

Відомо, що співробітники BVG борються за підвищення зарплат і поліпшення умов роботи. Зокрема, профспілка держслужбовців вимагає поліпшення умов приблизно 14,5 тис. співробітників BVG і її дочірньої компанії Berlin Transport. Поки що колективні переговори не увінчалися успіхом.