У команді Зеленського виявили різницю між їхніми підрахунками голосів і даними ЦВК

Команда шоумена, кандидата в президенти Володимира Зеленського заявила, що ними ведеться паралельний підрахунок протоколів з Центральною виборчою комісією, в якому були зафіксовані розбіжності в 1-2 % з офіційними даними.

Координатор «Зе!команди» Олександр Корнієнко зробив заяву, що їх підрахунок ведеться паралельно, і його точність доходить до десятої частки відсотка.

За його словами, найбільші розбіжності з офіційним результатом спостерігаються у Вінницькій області.

Крім того, розбіжності в результатах на більш ніж 1% присутні в Одеській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях, а також деяких округах Київської області.

Також він заявив, що команда артиста готова відстоювати результати, в тому числі, і в судах, але будемо дивитися, чи збережеться ця тенденція».