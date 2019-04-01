У Києві молодик побив 21-річну дівчину за небажання знайомитися

У Деснянському районі столиці дівчина постраждала від рук хлопця, який агресивно відреагував на відмову в знайомстві. Після цього невідомий вдарив її по голові, а також забрав у неї телефон. Поліція затримала підозрюваного.

Нападником виявився 20-річний хлопець.

Після того, як дівчину побили і пограбували, вона дала патрульним прикмети хлопця. Правоохоронці зібрали всі дані щодо події і через два дні затримали зловмисника. Виявилося, що до цього він уже не раз порушував закон. В цей раз агресивного хлопцеві не сподобався відмова дівчини, а зірвавши з потерпілою злість, він вирішив прихопити з собою її телефон і гарнітуру до нього.

Слідство порушило кримінальні справи за частиною 2 статті 125 (Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) і частини 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Хлопцеві може загрожувати до 6 років позбавлення волі.