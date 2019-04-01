Заробітчани в Польщі майбутнім президентом обирають Зеленського

На президентських виборах, які відбулися 31 березня в Україні, Зеленський виграв у 17 країнах – Білорусі, Бразилії, Вірменії, Грузії, ДР Конго, Йорданії, Катарі, Киргизстані, на Кубі, в Латвії, Перу, Польщі, Сербії, Словаччині, Туркменістані, Угорщині, Чехії.

Про це свідчать дані ЦВК. Порошенко здобув перемогу – у 53-х країнах, у тому числі в США, де в нього 54,66% (найбільша перевага серед усіх країн).

Найбільша явка на дільниці була: в Польщі – 7 150 (за Зеленського віддали голоси 38,4% виборців), у Чехії – 4 590, в Італії – 5 312, в Іспанії – 3 959 осіб.

У США проголосували 1 738 українських громадян, у Канади – 1 391.

Загалом українці голосували при дипустановах у 72 країнах. У Росії українці не голосували.