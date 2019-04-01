У Харківській області водій влаштував смертельне ДТП і втік з місця події

В ніч з 31 березня на 1 квітня в Красноградському районі Харківської області ВАЗ-2110 на смерть збив пішохода, водій не зупинився і втік з місця злочину.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник Головного управління Нацполиции в Харківській області Олег Бех.

Поліцейські отримали орієнтування на авто від таксистів і почали розшук. Під час відпрацювання території району вони помітили ВАЗ-2110 з ознаками ДТП. Автомобіль рухався на великій швидкості і на вимоги поліцейських зупинитися не реагував. Поліцейським довелося застосувати зброю.

Точний постріл пошкодив колесо машини, водій затриманий, – повідомив Бех. Зараз чоловік перебуває в Красноградському відділі поліції. Пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння затриманий відмовився, але за зовнішніми ознаками був п’яний. Встановлено, що три дні тому його затримували за кермом іншої машини.

Тоді він був у стані наркотичного сп’яніння, водійське посвідчення було вилучено, – написав Бех.

Він додав, що вночі поруч з водієм був неповнолітній. Найстрашніше, що цей 16-літній хлопець був у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Юнака допитали в якості свідка у присутності матері. Водій затриманий, слідчі дії тривають, – йдеться в повідомленні.