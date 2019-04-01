Ляпас для Порошенка і провал росіян: перша реакція Заходу на вибори в Україні

Україна знову увірвалася на перші сторінки європейських ЗМІ. Захід не все одно, що відбудеться в нашій країні, але це – одна з дуже небагатьох хороших новин про реакцію світу на українські вибори.

Висновки у всіх виявилися схожими – і вони напевно не сподобаються чинному українському лідерові. «Голосування проти влади», «розплата за порушені обіцянки», «результат корупційних скандалів» і т. п. – на Заході не сумніваються, що чинна українська влада сама стала винуватцем надвисокого рейтингу Володимира Зеленського.

Слід підкреслити: «хрест на Порошенко» на Заході не поставили. Критикуючи за численні провали, партнери визнають і позитивні сторони його правління, а деякі навіть не виключає, що у президента ще є шанси у другому турі – але тільки в тому випадку, якщо він доведе здатність діяти по-новому.

Цікаві також характеристики лідера виборів, Зеленського.

І, нарешті, ще один безумовний позитив – демократичність українських виборів. Це вже немало, і це відрізняє Україну від Росії», відзначають партнери нашої держави.

Україна – не диктатура

В останні тижні перед виборами в Україні вистачало експертів, які пророкували» масштабні маніпуляції, вкидання бюлетенів, очевидний підкуп тощо. Це – те, що турбувало Захід найбільше.

Так, партнерам України було б спокійніше, якби в результаті президентом залишився Петро Порошенко – його політику і в Берліні, і в Парижі, і в Вашингтоні принаймні могли передбачити.

До речі, інші ймовірні переможці не викликали на Заході шоку і категоричного неприйняття (детальніше про це – у статті «Європейської правди» про розподіл передвиборчих симпатій партнерів України).

Але головним, ключовим бажанням Заходу було те, щоб результати виборів не викликали сумніву. І цього вдалося досягти.

Заяви Тимошенко про «фальсифікованих екзит-полах» та її другому місці ніхто не сприйняв всерйоз.

Це – магістральна лінія всіх західних оцінок. Ніяких принципових сумнівів у демократичності першого туру виборів досі не прозвучало і напевно вже не прозвучить.

Жертва власної політики

Вже у першу ніч після голосування багато західні ЗМІ і експерти взялися аналізувати, що ж сталося в нашій країні і чому Зеленський отримав навіть більше, ніж йому пророкували найсміливіші опитування.

Тут для чинного президента закінчуються добрі новини і компліменти.

Від Польщі до Великобританії журналісти сходяться на тому, хто став «винуватцем» електорального зльоту Зеленського.

Ця людина – президент Петро Порошенко.

«Рівно п’ять років тому, в ніч на 31 березня в інтерв’ю Bild він пообіцяв всьому світу продати компанію Roshen, якщо він буде обраний президентом. Це лише одне з порушених Порошенко обіцянок, за які він отримав сьогодні: лише 18% підтримки, це як удар по президенту.

Люди, які протестували на Майдані, в 2014-му бачили в Порошенко надію, закриваючи очі на те, що він був олігархом і працював міністром при Януковичі. Але він не виправдав довіру багатьох людей. Занадто мало реформ, надто багато скандалів і відсутність реальної боротьби з корупцією, недостатньо змін в країні.

Під час передвиборної кампанії Порошенко зосередився майже виключно на війні, а не на реформи, не на майбутньому, не на перспективі України. Майже не було чути про те, як можна нарешті підняти середній дохід українців, яка зараз становить до 300 євро в місяць», – йдеться в емоційній, оціночної статті німецького журналіста.

Не всі видання виявилися настільки жорсткими, деякі намагалися уникати емоцій, але загальна думка зі статті в Bild резонує практично у всіх аналітичних публікаціях про Україну, і не тільки в німецьких.

Більше того, навіть у сусідній Польщі вважають, що саме провал Порошенко-реформатора зробив можливим такий ріст популярності Зеленського.

«Це нищівний вирок для п’яти років правління Петра Порошенка і його команди.

Нинішньому президенту дійсно вдалося швидко відновити збройні сили та запобігти окупацію Росією півдня України. Він зумів стабілізувати держфінанси і запобігти банкрутству України. Варто оцінити підвищення ціни на газ, без якої державний бюджет неможливо було б вилікувати. Однак українці вийшли на Майдан у 2013-2014 роках з двох основних причин. По-перше, вони хотіли покінчити з правлінням олігархів і широко поширеною корупцією, по-друге, інтегрувати країну з ЄС. І в цих питаннях прогрес мізерний…

Але, звичайно, Порошенко – не корінь зла.

Перемога Володимира Зеленського – це протест українців проти всієї влади разом, переконані на Заході.

«Якщо Зеленський переможе в другому турі, це в меншій мірі буде голосування за нього, а в більшій – проти старих осіб і партій і хоч за щось нове», – заявила минулої ночі проукраїнська євродепутатка Ребекка Хармс.

Хто ви, містер Zelenskiy?

Ставлення західних експертів і журналістів до Зеленському варіюється від обережності до цікавості. Тут немає крайніх оцінок, притаманних Україні – ні беззастережної віри і підтримки, ні звинувачень у «зраді» і проросійськості.

Всі сходяться на тому, що Зеленський – це невизначеність.

Знань про нього мало не тільки в Україні, хоча протягом останнього місяця він охоче давав інтерв’ю західним ЗМІ. Розбіжності є навіть у тому, як писати прізвище політика – доводилося зустрічати Zelenskiy, Zelenski, Selenski, Selenskyj (в німецьких ЗМІ) та ін.

Ще недавно в заголовках статей його називали «клоуном». Зараз, коли перемога стала цілком реальною перспективою, всі медіа як один перейшли на більш політкоректний термін «комедіант».

ми, українці, багато років обирали солідних кандидатів, але в підсумку їх правління перетворювалося на дешеву комедію, тому ми подумали: мабуть, варто вибрати комедіанта і подивитися, що вийде.

Звичайно, на Заході побоюються, що брак досвіду буде серйозною проблемою лідера виборів. «Зеленський виріс на хвилі настроїв проти політичних еліт, і його недосвідченість змушує західних чиновників та іноземних інвесторів до обережності і скепсис з приводу того, чи здатний він бути головнокомандувачем у воюючій країні», – зазначає Reuters.

Але є і обережний оптимізм. Перш за все від тих, хто втомився від проблем і порушених обіцянок, які генерує чинна влада.

«Україна може бути краще. Немає причин продовжувати вибирати тих же самих старих динозаврів», – написала Мелінда Герінг, редактор американського видання UkraineAlert.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст у коментарі після завершення виборів назвав Зеленського «очевидно здатним людиною». «Він дуже успішний комедіант і бізнесмен, а те, що він виграв перший тур, видає в ньому політичний талант, але про економіці, політиці, питаннях безпеки він знає небагато. І в наступні три тижні Порошенко намагатиметься зробити так, щоб українське суспільство це усвідомило. Підтримка Коломойського несумісна з риторикою Зеленського про антикорупції», – зазначив дипломат.

Росія, яка не перемогла

Український дискурс переважно сконцентрований навколо імені переможця. Прихильники Порошенко наполягають, що програш нинішнього глави держави стане «перемогою Путіна»; прихильники Зеленського висувають аналогічні претензії до Порошенко…

На Заході російська тема не домінує навіть серед очевидних друзів України – як уже говорилося, мало у кого з них є розуміння, якою буде політика Зеленського після обрання.

Так і в програші Порошенко не все однозначно впевнені, хоча є і ті, хто не залишає чинному президенту шансів на перемогу.

«У Порошенка є розвинена мережа на місцях і підтримка адмінресурсу по всій країні. Перемога комедіанта зовсім не гарантована», – зазначає ВВС. Німецький Zeit обережніше і вважає, що ніякого адмінресурсу не вистачить і Порошенка для перемоги доведеться запропонувати виборцям щось принципово нове. А ось французький Le Monde вже називає Петра Порошенко «президентом, який залишає посаду», хоча і зазначає, що в першому турі той виступив досить непогано. (Порошенка) уникнув приниження, яке сталося б у разі поразки вже в першому турі. Ця доля виявилася уготована ветерану українських виборів Юлії Тимошенко», – зазначає видання.

Але повернемося до Росії.

Якщо в Україні звучать питання «хто ті люди, які віддали 10% за пропутінського Бойко», то на Заході бачать в цьому результаті провал проросійських сил.

Переважна більшість українців проголосували за шлях в НАТО і ЄС, адже його (принаймні, на словах) обіцяли і Зеленський, і Порошенко, і Тимошенко, і Гриценко.

«Це перша хороша новина українських виборів, руйнує російську пропаганду про «глибоко розділеною країні»: ключовий прокремлівський кандидат набрав лише 10%. Отже, ера, при якій Україна була колонією російської, безповоротно пішла в минуле!» – пояснив редактор Bild Юліан Рьопске.

А ще вибори абсолютно руйнують російський наратив про «шаленої популярності українських націоналістів». Нехай для багатьох виборців результат Руслана Кошулинського (зараз – 1,7%) став сумним, але для проукраїнських політиків на Заході і для наших дипломатів він буде дуже до речі. «Наступного разу, коли російський посол почне нудити моїм колегам з країн ЄС влади націоналістів в Україні, я у відповідь буду мовчки показувати результат єдиного кандидата від націоналістів у першому турі президентських виборів», – пояснив представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

І, до речі, шансу на російський реванш цей дипломат також не бачить.

«Порошенко гарантовано буде рухатися в НАТО і ЄС. За іншим є варіанти, але життя покаже. В розворот країни назад до Росії я не вірю незалежно від прізвища президента», – підсумував він одну з поствиборних дискусій.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор «Європейської правди»