Помер письменник, “пробудив” іспанську літературу

Він був удостоєний премії Сервантеса.

У Мадриді у віці 91 року помер іспанський письменник Рафаель Санчес Ферлосио.

Перші роботи Ферлосио були опубліковані в 1940-х роках в літературних журналах.

Найвідомішою роботою Ферлосио став твір «Харама», за яку він отримав премію Надаля. Після успіху цієї книги Ферлосио більше 20 років нічого не писав.

На думку критиків, його літературна мовчання було пов’язано з правлінням диктатора Франциско Франко. Тільки після смерті Франко в 1975 році Рафаель Санчес Ферлосио знову почав писати. Письменника називали людиною, пробудившим іспанську літературу після Громадянської війни.

У 2004 році він був удостоєний премії Сервантеса «За заслуги в літературі». У 2009 році він був удостоєний Національної премії іспанської літератури, а в 2015-му нагороджений золотою медаллю за заслуги в образотворчому мистецтві.