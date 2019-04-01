«Включайте мізки»: Димопулус накинулася на Полякову з-за Зеленського

Українська співачка Санта Дімопулос різко прокоментувала знімок Олі Полякової, на якому вона зображена разом з кандидатом в президенти і коміком Володимиром Зеленським.

Фото Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

«У цікавий час живемо ,панове! Вітаю», — написала Полякова.

Дімопулос не залишилася осторонь і написала: «смішне, я б сказала». Шанувальники Полякової, які підтримали Зеленського на президентських виборах, негативно відреагували на її слова.

«Ви б посадили свою сім’ю і всіх своїх близьких у новий літак до людини, який грав тільки роль пілота? Вмикайте мізки. Це корисно», — написала у відповідь Дімопулос.

«Яке маніпулятивне думку. Думаю, зняти класне кіно, створити успішні і прибуткові проекти — набагато складніше, ніж дерибанити бабло на верхах. А на рахунок профі… А зек з двома термінами, господарник, тобі більш професійним здавався? політала з вітерцем з ним?», — різко відповіла Полякова.