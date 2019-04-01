“Вкрали протокол”: на Миколаївщині на одній з дільниць хочуть перерахувати голоси

У Миколаєві 1 квітня до поліції звернулись представники окружної виборчої комісії та повідомили про те, що невідома жінка вкрала один з протоколів дільничної комісії.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської поліції.

Члени дільничної комісії повідомили, що вони стояли у черзі здавати протоколи до ОВК, коли до них підійшла невідома жінка, яка представилася членом окружної комісії, та попросила надати протокол підрахунку голосів.

Члени ДВК власноручно передали пакет, вона його розпакувала та витягла один протокол, покарала чекати та пішла. З місця події жінка поїхала на таксі. Тільки тоді члени дільничної комісії зрозуміли, що їх ошукали.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та особу жінки. Бюлетені вказаної дільниці підлягають повторному перерахунку у повному складі дільничної виборчої комісії. Вирішується питання про порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України

“Перешкоджання здійсненню виборчого права”, що карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на тій самий строк.