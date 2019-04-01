Скільки заплатить кожен українець за президента Зелю

Отже, уявімо, що у нас може бути якийсь абстрактний президент — приколіст «Зеля». У скільки він обійдеться українцям? Відразу обмовлюся — найбільшу ціну заплатять ті, хто його підтримав, тому що більшість з них живе в 150-200 кілометрів від лінії зіткнення з противником з Кремля. Ви знаєте, наприклад, що Росія перед виборами розгорнула додатково кілька бригад біля кордонів з Україною?

Вони чекають заворушень. А тепер про гроші і «світле майбутнє» з приколистами.

Якось так співпало, що Коломойський, основний спонсор «Землю», подав апеляцію до уряду України на компенсацію за те, що Україна націоналізувала «Приватбанк». Сума компенсації варіюється від 2 до 5 млрд. доларів. Звичайно це йому вигідно — вивести з банку 5 млрд., втекти з країни і ще отримати 5 млрд. А потім ще й ввести (вже йдуть переговори) після виборів в Приват лояльну йому адміністрацію. природно, що арешт з активів Коломойського після виборів Зеленського знімуть. Разом на кожного українця ляже приблизно по 250 доларів США, включаючи дітей та інвалідів.

Ще знадобиться компенсація за УкрТатНафту. Там теж у нього втрати. Оціночно ще близько 1 млрд. доларів. Після зміни адміністрації це теж необхідно буде компенсувати. Правда виборці «Землю» розкажуть, що вони нічого платити не будуть, а заплатять міфічні «олігархи», але це не так. Платити будуть саме українці. Потім наступні платежі — на цей раз ОблГазам. Справа в тому, що в Облгазів при Порошенко теж втрати. Зараз субсидії адже йдуть повз них, безпосередньо споживачам, та ще змушують перераховувати тарифи, щоб щось не накинути по дорозі. природно ОблГаз кожній області звільнять від цих сплат, так і монетизацію субсидій намагатимуться забрати — щоправда напряму «Зеля» це не зможе зробити — зробить його оточення з партій нашого парламенту, які теж надійно лежать під тими самими «міфічними» олігархами. Потрібно сказати, що у Коломойського і його друзів вже йдуть переговори з цього приводу — хто після парламентських виборів візьме які портфелі, кого в МВС, кого в СБУ, який правильний міністр оборони повинен бути.

Так — ще близько 2-3 мільйонів українців, до речі, в основному тих, хто голосував за «Зелю, втратять свої квартири і будинки. Адже він пообіцяв нового головнокомандувача і пообіцяв припинити «стріляти». А мавпи з Лугандона і Донбабве перед цим пообіцяли звільнити від «української хунти» обидві області повністю і рушити на Дніпро і Харків. Ще щоб ви зрозуміли — наказ «Землю» виконає 50% військових у зоні АТО — як не дивно половина низового складу проголосувала за «клоуна-президента». У госпіталі в Дніпрі навіть більше — 60% приблизно. Це вони «по приколу» зробили, це так на них подіяла в госпіталі реклама по телевізору з серії «не твоя війна». Я думаю, що якщо «Зеля» не накаже стріляти — вони можуть зрозуміти це занадто буквально під постійною проросійською пропагандою.

Ось і поп»здует кілька мільйонів любителів «Землю» в центральну та західну Україну, як вже туди перебралося 2 мільйони. Вони заплатять «команді Зе» своїми будинками, роботою, заощадженнями. А головне — майбутнім своїх дітей. Відкотять вони десь за Дніпро. Кому-то на підвалі просвердлять коліна за віджатий бізнес, комусь колгоспом матимуть дружину і дітей. Все як у «вільних республіках», йопта.

Ну і тут звичайно ж почнуться переговори — Зеля ж обіцяв переговори з Путіним. Схема досить проста — федералізація, визнання Криму за РФ, народна міліція», депутати від Лугандона і Донбабве в парламенті і в міністрах. Наш новий «гарант» піде на це легко — адже до того моменту в парламенті вже буде «ширка» з регіоналів, колаборантів і тих, хто до них приєднається. Ну звісно «референдум про вступ до НАТО і ЄС, скасування безвиза, новий економічний договір з Кремлем, газу за принципом «бери або плати» — все як треба.

Потім буде новий Майдан — я і ті люди, які відстоювали право на чесне життя без «приколів» — ми вийдемо і в цей раз. Ми вже маємо досвід і ми більш рішучі.

А потім почнеться жахлива війна. Війна, коли в Києві і великих містах будуть бомбардування. Коли на прохання «легітимного» президента на підтримку раніше затверджених домовленостей Кремль введе «військових радників» — як в Сирію. Тому що я і ті кого я поважаю не смоемся з України в пошуках нового життя. Ми й так витратили багато сил і років, щоб відстояти право українського народу на самостійність, на чесність, на свою історію. І нам більше нема куди відступати і нічого втрачати.

Зеля до того момент змиється в Москву — там у нього бізнес. Вони знімають фільм про ФСБ на своїй студії.

Я не збираюся тепер просто так віддавати те, що з кров’ю і потом, з територіальними втратами найбільш свідома частина населення моєї країни відвоювала, в той час поки інша половина дивилася прикольчики по “1+1” і ржала з українофобських жартів “95 кварталу”. А не збираюся ставати перед Путіним на коліна і перепрошувати перед Кадировим.

Я хочу щоб навіть якщо мій син буде після всіх цих подій жити в іншій країні на іншій стороні планети, згадував, що його батько зробив усе, що міг для майбутнього України і почав він з того, що прийшов на вибори в переломний рік для нашої країни. І що він поступив правильно. Не «по приколу».

Віктор Шевчук