Подерв’слов’янський розповів, як Путін може знищити Україну

Президент Росії Володимир Путін може заподіяти Україні серйозної шкоди, віддавши тому вкрадені території.

Таку думку висловив український письменник Лесь Подерв’слов’янський у програмі “Рандеву” з Яніною Соколовою.

“Якщо я був бі Путіним, я зараз віддав би це все Україні, і нам був бі п*здец”, — підкреслив він. Свої слова Подерв’слов’янський пояснивши тім, що Україна не знала би, що робити і як впоратися з повернутими територіями.

“Тому що зараз, ці люди — це гирі на ногах України. Тому нічого кращого для Путіна, ніж віддати нам ці території немає. Це щастя, що їх зараз у нас немає”, — запевнив письменник.