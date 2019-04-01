Повінь – зміна системи

Menu
Close

Подерв’слов’янський розповів, як Путін може знищити Україну

01.04.2019

Президент Росії Володимир Путін може заподіяти Україні серйозної шкоди, віддавши тому вкрадені території.

Таку думку висловив український письменник Лесь Подерв’слов’янський у програмі “Рандеву” з Яніною Соколовою.

“Якщо я був бі Путіним, я зараз віддав би це все Україні, і нам був бі п*здец”, — підкреслив він. Свої слова Подерв’слов’янський пояснивши тім, що Україна не знала би, що робити і як впоратися з повернутими територіями.

“Тому що зараз, ці люди — це гирі на ногах України. Тому нічого кращого для Путіна, ніж віддати нам ці території немає. Це щастя, що їх зараз у нас немає”, — запевнив письменник.

Читайте також:   Відомому телеведучому, який загинув 10 років тому прийшло запрошення на вибори
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *