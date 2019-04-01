У МЗС Литви прокоментували результати першого туру виборів

Україна у зовнішній політиці збереже західний вектор, хто б з кандидатів в президенти не переміг у іншому турі виборів.

Таку думку у понеділок на прес-конференції в литовській Паланзі за підсумками щорічної зустрічі міністрів закордонних справ країн Балтії, Північних країн і держав Вишеградської групи озвучивши глава МЗС Литви Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс.

«Неясно, хто стане президентом, має бути другий тур, але насмілюся зробити прогноз, що зовнішня політика України за своєю суттю змінитися не винна», — сказавши він.

За оцінкою глави литовської дипломатії, принципова позиція кандидатів в президенти «за напрямками зовнішньої політики істотно не відрізняється».

Разом з тім Лінас Антанас Лінкявічюс допустивши корекцію окремих пунктів зовнішньої політики.

«Можливі зміни в деталях її проведення, це залежить від команди, але суть не зміниться», — стверджує він.

Вільнюс, за словами Лінаса Лінкявічюса, при будь-якому результаті іншого туру виборів президента продовжить співпрацю з Києвом.

«Литва готова до продовження співпраці перш за все з державою, незважаючи на персоналії», — сказавши він.

Нагадаємо, 31 березня відбулися вибори президента України. Явка на виборах президента склала 63,49%.

Так, за станом на 15:50 ЦВК опрацювала 83,28% бюлетенів. Перше місце продовжує утримувати Володимир Зеленський — 30,37% голосів (проголосували за нього 4 708 949 чоловік), далі Петро Порошенко — 16,02% (2 484 008), Юлія Тимошенко — 13,27% (2 057 472).