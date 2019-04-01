Більшість військових з госпіталю в Дніпрі проголосували за Зеленського, — депутат Бородін

Поранені бійці у військовому госпіталі Дніпра проголосували в більшості за кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані, оприлюднені у Facebook депутатом Дніпропетровської обласної ради Владом Бородіним.

Згідно з підрахунками голосів, у військовому госпіталі Дніпра переважна кількість бійців проголосувала за Володимира Зеленського. Свої голоси за нього віддали 72 виборця. За Петра Порошенка проголосували 17 бійців, ще 8 осіб віддали свої голоси за Олександра Вілкула, за 6 — за Юрія Бойка, Анатолія Гриценка.